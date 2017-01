El autocuidado que se debe tener al viajar en buses y terminales en estas vacaciones

Pueden ser a veces los nervios por el traslado y otras la alta presencia de público que lleva al descuido de las pertenencias cuando se viaja. No olvide resguardar sus especies tanto al interior del bus como en terminales.

La forma más común de viajar por el territorio nacional durante la presente temporada estival es por autobús, transporte que resulta ser la modalidad más económica para varios grupos familiares o turistas que buscan ahorrar al máximo el uso de recursos para disfrutarlo en sus vacaciones. Existen varias medias de resguardo tanto para el desplazamiento como para el cuidado de sus pertenencias en los terminales y dentro de los buses, las que se las recordamos para que no sufra de un mal rato.

La primera recomendación es preferir los buses de empresas formales de transporte, nunca utilizar “buses piratas” para su mayor seguridad, al tomar su asiento siempre recuerde hacer uso del cinturón de seguridad que no hacerlo y al ser fiscalizados puede sufrir multas superiores a los 60 mil pesos. También debe recordar que los buses no pueden transitar a más de 100 kilómetros, información que siempre debe estar en el panel digital que debe estar a vista de todos los pasajeros y que de ser superada, usted se encuentra en todo el derecho de decirle al conductor que disminuya la velocidad. Y sí considera que durante el trayecto no tuvo respeto por este mandato legal, pude hacer su denuncia en las oficinas regionales del Ministerio de Transporte.

Al momento de subir al bus debe considerar que el parabrisas esté en excelentes condiciones para la correcta visibilidad del conductor, como también debe mostrarse un video con las recomendaciones de seguridad para los pasajeros, que los cinturones de seguridad estén en buenas condiciones y no tolerar el transporte de personas de pie.

“Queremos que l siempre tengan la precaución de cuidarse, el autocuidado es lo principal. Cuando se trasladen en buses interurbanos deben usar siempre el cinturón de seguridad, si no lo utiliza la multa puede ser hasta de $63.000, si el cinturón no está en buenas condiciones, la multa se pasa a la empresa. También deben fijarse si el panel digital que marca la velocidad está en buenas condiciones y si se activa la alarma que sobrepasa la velocidad, las personas pueden exigir al chofer que disminuya el kilometraje. Agregar igualmente, que siempre prefieran servicios formales, que son fiscalizados para que cumplan todo lo que exige la ley y si se detecta alguna anomalía puede recurrir o poner una denuncia en www.fiscalizacion.cl, o www.transportescucha.cl” enfatizó el seremi de Transporte Óscar Pereira.

En tanto, el comisario Raúl Muñoz, jefe de la brigada Investigadora Criminalística de la PDI Ovalle, asegura que sobre la base de la experiencia que posee la policía de civil, el extravío de pertenencias, en el interior del medio de transportes como en los terminales existen ciertas líneas que siguen quienes buscan sustraer especies de otras personas.

“La mayoría de los robos se produce en los buses interprovinciales y se debe básicamente donde la gente olvida sus pertenencias, a veces antes de subir debido a la alta afluencia de viajantes como al dejarlo en los compartimentos de interiores, para al darse cuenta ya no encontrarse su pertenencia. Por ejemplo subirse con una mochila de notebook y dejarla en el espacio de arriba y quedarse dormido y al bajar otras personas no darse cuenta que se lo llevó, a pesar de responsabilizar a la empresa no se tiene muchas respuestas favorables, por lo que el llamado es al autocuidado”, puntualiza el comisario Muñoz.

Recomendación

La vital recomendación es estar siempre atento a donde están sus pertenencias personales a no descuidarlas, muchos menos si cuenta con una gran cantidad de equipaje especialmente en los centros donde existe una gran presencia de público y transporte.

“En los buses interprovinciales hoy en día producto de sus asientos que son más amplios existe la posibilidad de dejar las especies debajo del asiento, donde es más seguro dejar las pertenencias de valor y que requieren mayor cuidado para que cualquiera no las tome, al igual las mujeres deben ser cuidadosa con sus carteras, las que a veces al quedarse dormidas algunos individuos aprovechan la situación y les sustraen sus billeteras o especie de valor”, enfatiza el comisario de la PDI.

Terminales

Recuerde que los guardias de seguridad de los terminales están preparados para brindar seguridad y ayuda, por lo que es recomendable acercase a ellos ante cualquier situación de incertidumbre. Otra recomendación es viajar con estrictamente el dinero necesario y hacer retiros en su destino, llegar anticipadamente para no sufrir por los nervios pérdidas de billetera o tarjetas al pagar, evite viajar de noche. Recuerde en una terminal siempre habrá delincuentes a la espera de un descuido por lo que lo recomendable es estar cerca de los guardias de seguridad, para así iniciar un viaje tranquilo y sin inconvenientes en sus vacaciones las que espera disfrutar. o1303i.