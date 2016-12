Culmina campeonato de fútbol de la Villa Quiscal

Este domingo a partir de la 10.00 horas se disputarán los últimos partidos del Campeonato Provincial de Fútbol Sénior 60 años de la Villa Quiscal, un torneo relámpago que protagonizan los fanáticos futboleros para dar término al año 2016.

El torneo fue financiado por el Gobierno Regional vía proyectos y en el partido decisivo a jugarse a partir de las 16.00 horas entre Los Andes FC y 21 de mayo, estarán presentes las autoridades regionales.

Por los lugares secundarios se enfrentarán Cobresal vs Panamericano, Norte Verde vs V. Quiscal, Pacífico vs Lucitania y Torino vs Al Qaeda.

“Tuvimos una semana de descanso desde el anterior torneo y ahora ya estamos terminando este torneo relámpago con diez equipos participantes y gran entusiasmo de los jugadores. Los cuatro mejore equipos fueron Torino, Al Qaeda, Los Andes y 21 de mayo. Un torneo muy vinito para embellecer esta instancia deportiva”, comentó Jaime Ramos, presidente de Villa Quiscal.

Los partidos se disputarán como de costumbre en el complejo deportiva de Villa Quiscal, ubicado en las orillas del río Limarí, donde los futbolistas con espíritu joven entregarán su mejor esfuerzo para llevarse la copa de campeón.