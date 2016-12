Dueño de botillería acusa a CCU Ovalle por productos en mal estado

Hasta la redacción de nuestro Diario llegó el hijo de la dueña de la botillería reina del Limarí asentada en la población Carmelitana de Ovalle, para denunciar ante la comunidad un acto que desde hace un tiempo le traído pérdidas en su local y del cual acusa a la escasa preocupación al servicio de venta de la empresa CCU en la comuna.

El ciudadano afirma que durante este año se han presentado varias situaciones similares que han llevado que reúna diversos productos que no han podido ser devueltos a pesar de haber sido cancelados de forma efectiva.

“Siento que no hay cuidado y estoy cabreado que no me respondan y que no hay ningún tipo de solución de parte de esta empresa nacional. Algunas veces los envases vienen fermentados con mal olor y que no se puede vender ni mantener dentro de la botillería por el hedor que dejan que es de muy mal olor”, asegura Orlando Barraza, el denunciante. El mismo ciudadano asegura que en varias ocasiones algunas botellas llegan sin el líquido bebestible, situación que el mismo ha denunciado y que no ha tenido respuestas satisfactorias de parte de la gerencia de ventas que opera en la comuna.

“No sé si serán los mismos transportistas que venden o dejan las botellas vacías, pero eso atenta a mi negocio no creo que la CCU una empresa tan grande no se preocupe que sus productos lleguen de buena forma a sus clientes. Siempre hemos reclamado y no tenemos solución, yo estoy muy enojado por ejemplo tengo una botella Heineken que está fermentada no tiene nada de líquido, esta espesa por dentro y la respuesta que me dan es que pueden cambiarla por una Cristal, donde son precios distintos y el que sale perdiendo soy yo ya que me dan un producto más barato que el que adquirí”, asegura Barraza. El mismo denunciante afirma que en algunas ocasiones llegan las botellas rotas, otras desvanecidas, resultando en algunos casos la no devolución lo que se traduce en pérdidas para su establecimiento. “La CCU no se hace responsable y yo no puedo vender este tipo de productos a mis clientes jamás me lo aceptará y voy sumando y sumando, al final decidiré no comprar más ahí y buscar a un distribuidor más responsable que se haga cargo de los que llega al mi botillería. Llamé Santiago y no me dan solución al igual que el agente en Ovalle, creo que estas son sólo malas prácticas que malamente se acostumbran”, asegura Barraza.

En conversación con el gerente local de ventas, Manuel Menares, él aseguró que es deber de los dueños de botillería de revisar sus productos para verificar su estado y que además, la empresa posee una política de 48 horas luego de llegado el pedido para efectuar su malestar y que luego de este plazo no es posible que se entregue una positiva devolución. El mismo ejecutivo afirmó que a nivel nacional existe un escaso 3% de este tipo de situaciones, lo que no es una cifra menor y que transcurrido los días establecidos de entrega la empresa ya o se puede hacerse responsable por los productos que llegan de forma deficiente, ya que es deber del comprador verificar la mercancía al momento de aceptarlas. o1304i.