Fallece reconocido empresario tras sufrir descompensación cuando manejaba su moto

Cercana a la medianoche del domingo falleció en el Hospital de Coquimbo, el reconocido empresario ovallino Armando Carlos Salamanca Carvajal de 53 años, luego de sufrir un accidente carretero cuando se desplazaba en su moto por la Ruta 5 norte junto a un grupo de amigos con destino a Puerto Oscuro, cuando sufrió una descompensación impactando con la barrera de contención y cuyo golpe lo derivó de urgencia al centro hospitalario de la ciudad puerto, donde dejó de existir, producto de un traumatismo encéfalo craneal (TEC) severo que generó un derrame cerebral.

El hecho se registró a la altura del kilómetros 326, cuando Salamanca iba en su motocicleta marca Suzuki modelo DI color blanca del año 2015, placa patente BJS0-62 en dirección de norte a sur con su grupo de amigos compuesto por otros 3 motoristas, entre ellos los hermanos Iván y Tomislav Martinak, además de Rodrigo Jara y otro de apellido Ibacache, El accidentando que era diabético insulinodependiente, sufrió sorpresivamente una descompensación de baja de azúcar perdiendo el control de la moto, para caer en la vía.

Al lugar llegó personal de Carabineros de la Tercera Comisaría, quienes viendo las heridas y el estado del accidentado lo remitieron hasta el Hospital de Ovalle, donde por su estado y condición lo derivaron hasta Coquimbo.

“Los motoristas iban con destino a Puerto Oscuro y el accidentado tenía Diabetes y al parecer tuvo una baja de azúcar que lo llevó a quedar inconsciente para chocar con las barreras de contención y producto del golpe quedó bien lesionado. No hubo presencia de otro vehículo, por lo que se fijó el lugar y se trasladó la motocicleta hasta la Tenencia de Carretera, no fue necesaria la presencia de la SIAT y yo me apercibí en el sitio del suceso para comprobar la gravedad del hecho”, aseguró el capitán Orlando Calvo, comisario de servicios.

Familia

Los familiares del empresario conocieron de lo ocurrido en la tarde del sábado, la totalidad de ellos poseen residencia en La Serena, mientras que Salamanca vivía desde siempre en la capital del Limarí. Con el fin de conocer respecto a su sepelio, hablamos con uno de sus 4 hijos, Felipe Armando de 24 años de edad, quien expresó su dolor y sorpresa frente a esta inesperada despedida.

“Murió pasada las 23 horas, luego que producto de una descompensación que lo llevará a caer en la carretera, iba con sus amigos arriba de su fiel compañera. Su cuerpo lo retiraron este domingo y se espera que sus funerales sean el martes en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de La Serena para ser sepultado en la misma ciudad, nada está definido pero ese sería el proceder en primera instancia”, dijo el afectado Felipe.

Armando Salamanca Carvajal, fue muy reconocido por su empresa Agrosal dedicada al insumo de productos agrícola y por su amor a las motos, antes de incursionar en las pisteras tuvo toda una aventura con las tipos todo terreno, llegando a competir en torneos de esta modalidad como el campeonato “Zonal norte Enduro”. Resultando ser una persona destacada en Ovalle por el apoyo brindado a quienes lo necesitaron y especial a sus amigos. o1301.