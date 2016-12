Fatal atropello en sector Lagunillas enluta la Navidad

A pesar que personal de servicio y de atención médica le dieron los primeros auxilios en el mismo lugar , no fue posible estabilizar a la víctima.

La noche del domingo cercana a las 21 horas se produjo un accidente con resultado de muerte carretero en las cercanías del kilómetro 8 de la Ruta D- 43, donde un bus que trasladaba pasajeros hasta Andacollo arrolló a una mujer residente de la localidad de Lagunillas, quien atravesó la carretera en un paso no habilitado, que llevó al conductor no la viera producto de la oscuridad.

El accidente que enlutó tanto la navidad limarina se produjo cuando la víctima identificada como Bella Esperanza Contreras Tello de 68 años de edad fue envestida por el bus placa patente única ZB-7773 de transporte interurbano de la empresa Pulman Pulpica, que se desplazaba desde el Norte al Sur, proveniente desde la Fiesta Grande de Andacollo.

El cuerpo de la víctima quien era pobladora residente de la mencionada localidad, fue levantado luego que llegara hasta el lugar el fiscal de turno Paulo Duarte, quien además determinó que hiciera presente hasta el sitio del suceso personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) para que realizar las primeras diligencias investigativas para conocer los detalles de este lamentable y fatal accidente.

Fiscalía

“Efectivamente hubo un accidente donde falleció una persona del sexo femenino quien fue atropellada por un bus. Se determinó que acudiera personal de la Siat de La Serena para que trabajara en el lugar y quienes aún están viendo las causas basales del accidente y quienes trabajaron en el sitio del suceso, ya que se abrió una investigación para determinar las causas precisas del fallecimiento y del accidente de tránsito”, aseguró el fiscal Duarte.

“Lamentablemente y pese a los controles y fiscalizaciones efectuados de control de tránsito se produjo este hecho lamentable que afectó a una ciudadana mujer adulta, la cual por razones que se desconocen y que son parte de la investigación habría cruzado por un lugar no habilitado para ello, no dándose cuenta que venía este bus, falleciendo en el mismos lugar. Personal de servicio y de emergencia prestaron los primeros auxilios no pudiendo reanimarla dejando de existir en el mismo lugar”, precisó el capitán de servicio de la Tercera Comisaría de Carabineros, Manuel Arenas.

En tanto, el cuerpo de la víctima fue derivado hasta las dependencias del Servicio Médico Legal (SML), para posteriormente ser entregado a sus familiares. Mientras que el imputado fue sometido al examen de alcoholemia de rigor, el cual no arrojó presencia de alcohol en su sangre, quedando en libertad hasta que se determine los orígenes del accidente.

El tránsito del sector se mantuvo detenido por más de una hora, habilitándose una variante para los vehículos que circulaban por la ruta por ambos sentidos. o1301i.