Intentan atropellar a Carabinero ciclista para evadir patrullaje

La madrugada de este martes un grupo de 5 jóvenes fue protagonista de una peculiar persecución por parte de Carabinero, la que terminó con una colisión entre el vehículo que huían y una fábrica de muebles, aparentemente con la intensión de atropellar a una pareja de policías ciclistas que se encontraba en las cercanías del lugar. Funcionario policial disparó al motor del móvil, lo que generó la detención del automóvil y permitió la detención de este singular grupo.

El procedimiento se inició luego que personal policial del retén de Cerrillos de Tamaya cerca de las 4 de la mañana mediante un llamado radial encargara a los efectivos la presencia de un Station Wagon marca Hyundi Santa Fé de color gris, quien se escabulló cuando se realizaba un patrullaje carretero en la Ruta 5 Norte en el cruce de Quebrada Seca en la Ruta D-505.

Los ocupantes del vehículo al momento de ver que se estaban efectuando controles automovilísticos y al ver la presencia policial, decidieron realizar una arriesgada maniobra al avanzar contra el tránsito e ingresando por la misma vía con dirección a Ovalle. Por tal razón los efectivos prosiguieron a dar la alerta y a seguirlos, detectando que al llegar a la altura del poblado de Limarí daban alcance al móvil desde donde comenzaron a botar especies tipo alimentos no perecibles desde dentro del carro hacia la vía.

Los sujetos al llegar al radio urbano ingresaron a la capital provincial por Vicuña Mackenna intentando escabullir el seguimiento, para al llegar hasta calle Socos por donde subió y se encontró con una pareja de Carabineros de la patrulla de bicicletas. Fue en ese preciso instante que el Santa Fé con toda la intención se dirigió hacia los funcionarios policiales con la intención de arrollarlos lo que favorablemente no lograron colisionando con una vivienda no habitada y una fábrica de muebles las que no presentaron mayores daños, pero que generó que los individuos fueran detenidos en ese mismo lugar.

“Al momento de detenerlo ya no tenían en su interior las especies que los habría hecho huir y las que fueron lanzadas en el camino y que luego se comprobó que eran alimentos no perecibles como fideos. Al momento de encontrase con el policía en bicicleta que intentaron atropellar, este sacó su arma de servicio y dio un tiro en el motor del vehículo generando que se detuvieran y que chocaran con el taller de calle Santiago con Socos”, argumentó el capitán Manuel Arenas, comisario de servicios de la Tercera Comisaría Carabineros de Ovalle.

Tras el aviso emitido a fiscalía, el Ministerio Público decidió dejarlos libres y apercibido bajo el artículo 26 del código penal, ya que además de la persecución vehicular no existían denuncias ni especies como para formalizarlos, por lo que el caso pasó al Juzgado de Policía Local. “No pasaron a control de detención por que no había denunciante por el delito de robo de especies, eran 5 sujetos y uno de ellos solamente pasó a Garantía pero por que presentaba una orden de detención emanada desde otro tribunal”, aseguró la fiscal subrogante Carol Gómez.

Los 5 pasajeros del móvil que intentaba escabullirse de los policías, tenían un amplio prontuario por delitos de hurtos y robos, mientras que quedaron apercibidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, frente a cualquier eventualidad. o1301i.