Legendario guitarrista inglés se presenta este viernes 06 de enero en Ovalle

Los ovallinos amantes del rock anglo vivirán una jornada inédita la noche del viernes 06 de enero a partir de las 22 horas en el Café Real. A esa hora el legendario guitarrista Marty Willson-Piper, ex miembro de la banda australiana The Church, creadores del hit “Under the milky way”, subirá al escenario acompañado de su proyecto, Acres of Space, donde repasa su paso en esa mítica banda y su extensa carrera solista. En el escenario lo acompañarán Pablo Giadach (The Ganjas, Casino) , Alejandro Gatta (Solar, Tsunamis, Fernando Milagros) , Guillermo Drago (Cletus, Jesusto, Casino) y Olivia Dibowski ( violin ).

La oportunidad única se enmarca en los festejos del lanzamiento del video clip “El Ritual”, nueva tema que es un adelanto del próximo disco de la banda Los Minerales, que verá la luz el primer semestre de 2017. Este tercer video en la historia de Los Minerales, fue grabado en alta mar, en La Herradura (Coquimbo) y muestra a la banda en su estado natural, embarcándose en una lancha para hacer su ritual. La pieza audiovisual fue dirigida por Michael Corral, quién muestra a la banda entre la majestuoso escenario natural de La Herradura.

SOBRE LOS MINERALES

Cabe destacar que Los Minerales, es una banda nortina de rock chileno, oriunda de La Serena (IV Región de Coquimbo), está finalizando la ruta y promoción de “Kurukshetra” de 2015. Su placa debut que los ha llevado por diversos escenarios de Chile, presentándose en ciudades como Concepción, Santiago, La Serena, Ovalle, por nombrar algunas, y en Argentina.

La gira denominada Marty Willson-Piper's Acres of Space + Los Minerales , comenzó en Santiago junto a los Legendarios Emociones Clandestinas el pasado sábado 10 de diciembre en Bar Loreto, para arribar este fin de semana a la cuarta región, agendando presentaciones en Ovalle en el Café Real y el sábado 7 de enero en EMPO de La Serena. o1203