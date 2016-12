Menor de edad y cómplce pasan Navidad en prisión

En el Juzgado de Garantía durante la mañana del 24 de diciembre, el magistrado titular decretó la prisión preventiva para un individuo mayor de edad y la reclusión en régimen cerrado en el Centro de Internación Provisorio de la Serena, luego que ambos fueran sorprendidos al interior de una vivienda intentando sustraer especies.

La medida considerada por el juez Luis Muñoz Caamaño, frente a la internación del adolescente se debió al extensivo historial penal que presenta el imputado desde hace años con el mismo delito, por lo que determinó que fuera remitido a prisión preventiva, al igual que sus cómplice quien por su mayoría de edad fue derivado a pasar a la Navidad en las dependencias del Centro de Detención Preventiva de la comuna.

Los hechos se registraron la mañana del pasado viernes cuando una dueña de casa salió a tempranas horas de su vivienda con la finalidad de ir a dejar a su pequeña hija al jardín infantil, para al regresar observar que en su domicilio se encontraba Carabineros, quienes llegaron luego que sus vecinos denunciarán que en las cercanías de sus residencia se encontraban 2 tipos extraños merodeando en el sector. Al llegar los policías se dieron cuenta que en una de las viviendas se encontraba la puerta trasera forzada por lo que procedieron a fiscalizar, encontrando a los imputados al interior de la domicilio.

Por tal razón los individuos fueron detenidos y puesto a disposición del Ministerio Público, que los formalizó por robo simple frustrado en lugar habitado.

“Esto se trató de un robo en lugar habitado en desarrollo de tentado, donde participó un menor de edad y un adulto, fiscalizándose la investigación para ambos, el adulto quedó en prisión preventiva y el menor con internación provisoria. La pena considerada se debe a que la Ley considera como en desarrollo la acción de tentado, es decir los delitos de robos en lugar habitado son sancionados como consumados, los establece como tentados pero los sanciona como consumados”, aseguró el fiscal de turno Paulo Duarte.

En tanto, la defensoría a cargo del abogado Gerardo Tagle refutó la medida considerando que no existían argumentos para considera la medida establecida. El joven y e adulto fueron formalizados por robo tentado y se sanciona como cosumado, por eso se considera que tenga un rango alto de pena. Pero a nuestro a juicio no hay elementos suficientes para acreditar el ánimo de apropiación indebida de especies, son dos jóvenes que estaban tratando de ingresar a una casa y no existe un figura donde se acredite algún tipo de sustracción”, afirmó el defensor.

El juez además fijo un plazo establecido en 60 días para el cierre de la investigación, plazo donde ambos imputados deberán permanecer recluidos. o1305i.