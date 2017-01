Pagan finiquitos de Sociedad Agrícola Los Primos

Con casi dos años de procedimiento judicial, se dio por terminado ayer con el pago de las deudas previsionales y los finiquitos legales, el proceso que afectaba a 37 ex trabajadores de la Sociedad Agrícola Los Primos, luego que el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, entregará su resolución en diciembre pasado y que benefició a los empleados, a quienes al ser desligados no se les pretendía dar ningún pago debido al proceso de quiebra que presentaba la empresa.

Se trata de una causa que se inició en abril del 2015, cuando se generó un despido masivo en virtud que la firma estaba en una situación conocida como veedor de organización empresarial, que es un paso previo a la bancarrota de este organismo perteneciente al grupo familiar local Zepeda, según informó el abogado, Alfredo Villagrán.

“Fueron desvinculados y no se les pagó oportunamente lo que se les debía dentro de los plazos establecidos por la Ley y esto se juntó con una demanda que existía en Santiago y que tenía que ver con la organización empresarial, donde la empresa solicitaba que se le permitiera poder ordenarse para pagar sus deudas de acuerdo a la nueva Ley de Organizaciones de emprendimiento, pero los finiquitos no estaban considerados por lo que los trabajadores decidieron iniciar un juicio laboral ante el tribunal respectivo”, recordó el abogado.

El actuar de los funcionarios se empoderó al conocer que posiblemente por la situación que pasaba la Sociedad Agrícola Los Primos, se quedarían sin la remuneración de los años que prestaron servicios a la compañía y que quedarían sin el pago de lo que legalmente les correspondía, por lo que decidieron actuar de forma juidical.

Pagos

Desde ayer prácticamente el conflicto quedó solucionado y se saldaron más de 380 millones de pesos a los afectados, resultado que se llegó gracias al acuerdo sostenido con el veedor o antiguo síndico de quiebras y los ex asalariados, donde se acordaron los valores que correspondían y los pagos de cada una de sus remuneraciones. Donde según la ley se saldaron hasta 11 años de servicios.

“Fue un proceso aproximado de 2 años, era un caso complicado porque había 2 procesos uno en Santiago y el nosotros aquí, se generaba un proceso de demora. Hubo que luchar con varios obstáculos, muchos de corte administrativos y documentación, pero finalmente logramos terminarlo de buena manera. Resaltar que los afectados reaccionaron de forma muy rápida organizándose para tener una asesoría jurídica oportuna que les permitió recuperar su dinero, para que no hayan sufrido perjuicios respeto al empleador que está prácticamente en la quiebra”, puntualizó Villagrán.

Benigno Cortés fue un trabajador que cumplió labores por 24 años y quien realizaba diferentes funciones, quien aseguró que tenía saldada todas sus previsiones pero le debían su finiquito con el pago de vacaciones y años de servicios. Beneficiado que según su criterio quedó muy conforme con lo logrado, lo que asegura se replica en gran parte de los trabajadores.

“Por fin salimos de esta teleserie que fue bastante larga, por lo menos ahora estamos tranquilos, ya que se demoran con darnos el dinero, cumplí todas las funciones que se debían hacer y de todas las áreas. Hay algunos compañeros, como en todo no quedaron muy conformes pero creo que el 85% de todos quedamos felices con lo logrado por el abogado, mientras que no decidimos seguir en la etapa judicial y quedarnos con lo resuelto, ya que se por un poco más podríamos perder lo obtenido en el tribunal”, dijo el ex trabajador.

Cada trabajador recibió diferentes cantidades de cifras, donde el menor obtuvo casi 7 millones hasta quienes se vieron favorecidos con sus años de servicio con 14 millones de pesos de pago de su finiquito. o1303i.