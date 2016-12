Privados de libertad para asegurar su comparecencia

El juez de garantía estimó que los tres imputados estaban acostumbrados a no asistir a las audiencias programadas por lo que estimó sus ingresos al CDP de Ovalle.

Durante los controles de detención de este último jueves de año en el Juzgado de Garantía, se presentó una particular situación, que atañó a tres distintos imputados a quienes se les borró la sonrisa luego que el magistrado, decretara su ingreso al Centro de Detención Preventiva de Ovalle, tras estimar que durante el año los enjuiciados han dilatado el sistema penal, al no asistir a las audiencias programadas, por lo que decidió que fueran privados de libertad para asegurar su presencia y así poder dar término a las causas.

“La medida establecida asegura la comparecencia para asegurar el cumplimiento de los juicios respectivos y en el proceso penal no admiten responsabilidad y se fija otra audiencia, llegan los testigos y los imputados no asisten, se vuelven a buscar y caen detenidos y se fija otra fecha y no vuelven a asistir. Lo que retarda la persecución penal y la actuación penal”, puntualizó el fiscal de turno Jaime Rojas

El primer caso se relaciona con un imputado que permanente permanece en las dependencias del juzgado y quien al parecer ha estudiado el sistema comprendiéndolo muy bien. Se trata de un joven de 21 años, soltero, jornalero, quien posee una causa de hurto consumado de 3 cajas de cordones. Y quien no ha llegado a en dos ocasiones a Juicio Simplificado.

Acción que en muchos casos lleva a que las víctimas se aburran y tampoco sigan con los procedimientos. En este caso la sanción fue por peligro de fuga fijándose, nueva audiencia para febrero próximo, además de fijarse una caución o fianza de 100 mil pesos para poder salir en libertad.

El segundo, se relaciona con un robo frustrado de otro joven de 21 años de edad, temporero quien presentaba orden de arresto por lo asistir a audiencias programadas, tras ser acusado por el delito de robo con fuerza en lugar no habitado, tratando de sustraer un bidón de gas licuado cuyo valor es de 15 mil pesos desde la empresa Tasui, acto que fue evitado por Carabineros que los sorprendido en pleno acto.

En la formalización de ayer se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena dictada en primera instancia de 61 días de prisión, con nueva audiencia fijada para abril del próximo año, además de fijarse una caución de 200 mil pesos.

El tercero, con residencia en Las Compañías en La Serena, de 35 años de edad, agricultor, lleva meses ausentándose varios meses al cumplimiento de una condena por el delito de robo frustrado a Supermercado Líder, donde desde una bodega intentó sustraer sin lograrlo un cilindro de gas. Por lo que se fijó un tiempo de 80 días de prisión, además de una fianza de 240 mil pesos para su libertad.

“Son casos semejantes, pero no son los mismo, en los dos últimos es para asegurar la ejecución de una sentencia ya fijada a la cual no ha respondido y no poseen penas sustitutivas”, puntualizó el fiscal Rojas. o1301i